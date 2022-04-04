Часть грузового поезда сошла с рельсов в Казахстане

На востоке Казахстана сразу 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. По данным пресс-службы национального железнодорожного перевозчика «Казахстан темир жолы» (КТЖ), произошло это на участке Оскемен — Кумыстау, написало ИА Nation News.

Несколько сошедших вагонов упали в реку Иртыш, поскольку в момент схода с рельсов поезд проезжал по мосту. Два вагона с рудой принадлежат России, еще 16 со шлаком — казахстанской компании.

В результате инцидента пострадавших не выявлено. Специалисты начали ремонтные работы по восстановлению железнодорожного полотна.