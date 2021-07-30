Часть горы вместе с дорогой обрушилась в Индии из-за оползня

В Индии, в районе Сирмаур штата Химачал-Прадеш, часть горы обрушилась вместе с дорогой из-за оползня, сообщил телеканал ABP. Это произошло на глазах у изумленной толпы туристов, повергнутых в шок. Они засняли это на видео.

На кадрах можно заметить, как часть холма начинает осыпаться, после чего от горы откалывается кусок и уходит вниз, забирая вместе с собой участок горной дороги. За кадром слышны крики людей, шокированных увиденным.

В той же провинции, в районе Лахаул и Спити, после ливня и оползня оказались заблокированы свыше 200 человек. А в Паонта Сахибе после крупного оползня перекрыли движение по федеральной автомагистрали.

Информации о жертвах либо пострадавших в результате обрушения части горы пока не поступало.

На севере Индии ранее из-за обильных ливней в шахтах погибли 16 человек, более 30 получили ранения или пропали без вести. А запад страны из-за обильных осадков оказался затоплен. В центральной части Индии жертвами непогоды уже стали 164 человека, еще около 100 числятся пропавшими без вести.

Ранее на западе Индии паломники пострадали из-за давки в храме Махабалешвар.