Часть европейских брендов массмаркета открылась в России под другим названием | 360°

Мир 14 октября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber Часть европейских брендов массмаркета открылась в России под другим названием

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Некоторые европейские бренды массмаркета после ухода из России открылись под новыми названиями. Часть из них продали бизнес другим компаниям, в результате чего магазины также остались в стране, сообщило РИАМО.

По данным Daily Moscow, компания LPP SA продала магазины в России китайской FES retail. Levi’s перешел отечественному дистрибьютору спортивных марок Lestate и получил название JNS.

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Бренд Reserved сменил вывески на RE, Cropp — на Cr, Mohito — на M, House — на XC, а Sinsay — на «Син».

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