Королева Велкиобритании Елизавета II переехала в Виндзорский замок и оставила Букингемский дворец. По информации СМИ, теперь к Букингемскому дворцу присматриваются предприниматели, в бывшей резиденции королевы хотят открыть пивной паб, написали «Дни.ру» со ссылкой на Daily Express.

Открыть паб хочет владелец компании Wetherspoons Тим Мартин. Он уже преобразовывал несколько исторических зданий под питейные заведения и рестораны. Предприниматель направил королеве письмо с предложением открыть паб в части дворца. О реакции королевы пока ничего неизвестно.