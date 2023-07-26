Мир 26 июля 2023, 09:52 Часть американцев захотела вернуть Трампа на пост президента любыми способами, даже силой Hill: все больше американцев начали оправдывать насилие для возвращения Трампа к власти Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0 / Википедия

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Все больше американцев считают оправданным применение насилия для возвращения на пост президента Дональда Трампа. Об этом написала газета Hill со ссылкой на опрос исследовательского института в Чикаго.

«В отчете под названием „Опасности для демократии“, опубликованном Чикагским проектом по угрозам безопасности (CPST) в этом месяце, говорится, что 7% американцев в период с 6 апреля по 26 июня согласны с тем, что „применение силы оправдано для восстановления Дональда Трампа на пост президента“», — написало издание.

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Это число увеличилось с 4,5%, что равно сдвигу с 12 до 18 миллионов взрослых американцев, согласных с таким мнением. Это первый скачек с апреля 2022 года — все больше американцев считают, что Трампа нужно вернуть к власти любыми способами.

Авторы публикации предполагают, что рост показателей вызван тем, что недавно Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам, написал «Царьград». Сейчас Трамп и его помощник Уолт Наут проходят обвиняемыми по делу о секретных документах.

До этого бывший американский лидер делал несколько громких заявлений, противоречащих нынешней политике США. Так экс-президент сказал, что идея присоединения Украины к НАТО — безумна. По мнению Трампа, США под руководством Джо Байдена уже раздали свой арсенал и оставили армию без боеприпасов.