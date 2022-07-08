Ситуация на Украине расколола американское общество. Одна из его частей высказала поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом написал журнал Foreign Policy.

Некоторые граждане США выступили против поставок вооружения Украине.

«Москва нашла активных союзников в США. Многие члены Республиканской партии открыто встали на сторону России», — заявили авторы статьи. Они уточнили, что такой позиции придерживаются как правые, так и левые.

Журналисты в качестве примера привели ведущего популярного шоу на телеканале Fox News Такера Карлсона, который, по их словам, делает прокремлевские высказывания.

«Между тем светило американских левых интеллектуалов Ноам Хомский назвал расширение НАТО главной причиной конфликта на Украине», — отметили в издании.

В публикации говорится, что все это говорит о расколе внутри Штатов. Также подтверждается мнение о том, что США нужно разобраться в собственных внутренних проблемах.