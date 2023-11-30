Мир 30 ноября 2023, 09:38 Часть американской военной помощи Украине уже потратили в США — СМИ WP: большая часть помощи Украине осталась в США Staff Sgt. Cassandra Johnson/Keystone Press Agency/globallookpress

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Значительная часть помощи, которую Белый дом выделил Украине, осталась в США. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

«Самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву состоит в том, что большая часть средств тратится здесь, в Соединенных Штатах», — отметило издание.

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Финансовую помощь ВСУ американское руководство тратит на разработки нового вооружения. США также используют выделенные Украине средства для замены оружия, отправленного в страну.

Издание напомнило, что конгресс утвердил помощь ВСУ в размере 68 миллиардов долларов, но 90% этих денег пойдут американцам.

Ранее некоторые американские штаты благодаря поддержке Украины получили доходы в миллиардах долларов. По информации СМИ, Белый дом направил в конгресс документы, свидетельствующие о разделе между штатами денег и инвестиций на сумму около 27 миллиардов долларов.

Финансовую помощь выделили на производство вооружения и снарядов. Самую значительную сумму получил штат Пенсильвания — ему досталось 2,36 миллиарда долларов.