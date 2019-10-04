Часть аэропорта в Глазго эвакуировали из-за самолета с подозрительным грузом

Уточняется, что воздушное судно с подозрительным грузом принадлежит голландскому авиаперевозчику. После приземления его встретили сотрудники пожарной службы. По данным издания, самолет оцепили до завершения расследования. Все остальные части воздушной гавани работают в прежнем режиме.