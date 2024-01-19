Мир 19 января 2024, 10:57 Часовой пояс поменяют в Казахстане Казахстан перейдет на единый часовой пояс с 1 марта РИА «Новости»

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Единый часовой пояс установят в Казастане с 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции республики.

В связи с этим в постановление правительства о порядке исчисления времени на территории страны внесут изменения. В Казахстане установят новый часовой пояс с полуночи 1 марта 2024 года.

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«Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен пятый часовой пояс (UTC+5)», — указали в министерстве.

Пока в республике действуют два часовых пояса — UTC+5 и UTC+6. Причем большая часть Казахстана живет по времени UTC+6. В министерстве пояснили, что с инициативой по смене часового пояса выступили местные ученые и эксперты. Речь идет о тех, кто входил в созданную в феврале прошлого года рабочую группу по вопросам исчисления времени. Ее сформировали из-за того, что многие жители страны начали просить о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс.

По данным министерства, единое время благоприятно повлияет на координацию транспорта, бизнеса и органов экстренных и государственных служб.