Мир 01 февраля 2024, 03:28 «Часики тикают». ВСУ указали Зеленскому на его место Боуз: верхушка ВСУ пригрозила Зеленскому отставкой после увольнения Залужного РИА «Новости»

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось отказаться от решения уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после того, как все руководство армии пригрозило уходом в отставку. Об этом журналист Чей Боуз написал на своей странице в социальной сети X.

«Весь высший эшелон осажденной украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного. Зеленского заставили пойти на унизительную уступку», — пояснил он.

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По словам журналиста, эта ситуация ярко демонстрирует «катастрофический» характер политической реальности, которая сложилась в Киеве. Боуз иронично добавил, что «часики тикают».

Немецкий бизнесмен Ким Дотком предположил, что главком ВСУ сам распространил информацию об увольнении, тем самым помешав планам Зеленского. По данным The Ecominist, украинский президент предложил Залужному пост секретаря СНБО, однако тот ему ответил отказом.