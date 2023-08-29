Мир 29 августа 2023, 20:39 Час полета на истребителе F-16 обойдется Украине в десятки тысяч долларов CNN: час полета на истребителе F-16 обойдется Украине в 27 тысяч долларов U.S. Department of Defense

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Украине придется потратить почти 27 тысяч долларов и 16 часов технического обслуживания всего лишь за час полета истребителя F-16. Об этом в эфире телеканала CNN заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

По его словам, F-16 состоит из десятков тысяч разных деталей. Составляющие истребителя должны бесперебойно идти на Украину, чтобы страна могла поддерживать технику в хорошем состоянии.

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«Чтобы нужная деталь была под рукой, когда самолет приземлится и вы завезете его в ангар, чтобы что-то починить», — подчеркнул Кансиан.

По его подсчетам, в среднем час полета F-16 обойдется киевскому режиму в почти 27 тысяч долларов, а также в 16 часов техобслуживания. При этом истребители советского производства не требуют столько внимания, уточнил он. Подобные затраты создадут киевскому режиму дополнительные трудности, заключил Кансиан.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что пилоты ВСУ смогут управлять истребителями F-16 весной 2024 года. По его словам, в стране уже приступили к подготовке летчиков, инженеров и техников.