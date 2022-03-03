Чартерный самолет с россиянами задержали в Канаде

Чартерный самолет с россиянами на борту задержали в аэропорту на севере Канады. Об этом сообщил глава министерства транспорта страны Омар Альхабра.

«Чартерный самолет, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа», — написал глава канадского Минтранса в Twitter.

Как уточнил телеканал CBC со ссылкой на министерство, на борту лайнера находятся два россиянина. Пассажиры собирались посетить деревню Резольт. Сейчас Минтранс вместе с пограничниками ведет проверку возможного нарушения запрета на полеты. Во время проверки самолет не сможет покинуть территории аэропорта.

В конце февраля власти Канады закрыли воздушное пространство для всех российских самолетов. Через несколько дней после этого МИД Канады объявил о введении санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Под ограничительные меры попали 10 сотрудников «Газпрома» и «Роснефти». Канадские власти заявили, что санкции направлены на оказание дополнительного давления на руководство России.

Правительство Канады решило закрыть свои порты и территориальные воды для российского судоходства. Запрет начнет действовать на следующей неделе.