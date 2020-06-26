Чайка заглотила гигантскую крысу за несколько секунд. Видео

В объективы любительских камер попала городская чайка, которая целиком проглотила огромную крысу, пока покупатели с ужасом наблюдали за естественным природным процессом.

Видео было опубликовано в Twitter. Морская птица шла по тротуару одной из улиц Рима, когда неожиданно нашла себе обед.

Осторожно! Видео может шокировать!

«Как это вообще возможно?» — удивился пользователь.

За кадром можно услышать, как мужчина и женщина неверяще восклицают, когда в клюве чайки исчез лысый крысиный хвост. Впрочем, некоторые из очевидцев не удивились и похвалили птицу за санитарную работу.