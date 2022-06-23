«Чахлая поросль лиц, именующих себя технократами». Медведев раскритиковал западных политиков

Европейская политика вырождается. Чиновники на Западе умеют формулировать идеи и давать распоряжения, но не нести за них ответственность. Об этом в Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда — целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами», — написал он.

Зампред Совбеза отметил, что часть западных чиновников является квалифицированными специалистами, но не более того. Они способны грамотно формулировать идеи, давать точные указания помощникам, но не готовы брать на себя ответственность. Он обвинил коллег в том, что они ссылаются на инструкции или принимают решения с большим запозданием.

Дмитрий Медведев заявил, что в Европе не осталось политиков уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер. Марио Драги, по его словам, нельзя сравнить с Сильвио Берлускони, а Олафа Шольца — с Ангелой Меркель. Медведев уверен, что Евросоюз состоит пополам из умеренных технократов и фанатиков. Германия, Франция и Италия «смотрятся неплохо», но уважение к ним подорвано.

«Проблема вырождения европейской политики связана с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов. Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук?» — написал Дмитрий Медведев.