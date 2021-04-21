Чад открыл границы после смерти президента

Чад открыл земные и воздушные границы с другими странами. Это произошло впервые после объявления о смерти президента Идриса Деби. Об этом объявило AFP.

О смерти 68-летнего президента страны сообщили 20 апреля. Идрис Деби правил страной, начиная с 1990 года, занимая пост президента на протяжении шести сроков. Президент страны скончался от тяжелого ранения, полученного в результате столкновений между армией и повстанцами на передовой на севере страны. Военные Чада на протяжении нескольких лет ведут бои с повстанческой группировкой «Фронт перемен и согласия».

По словам военных, переходный период в стране затянется не полтора года. Действующее правительство было распущенно. После окончания переходного периода военные планируют провести свободные и демократические выборы.

В стране также решили сократить время действия комендантского часа. Его перенесли на два часа позже. Ранее жителям запрещалось выходить на улицу с 18 часов до пяти утра. Теперь же комендантский час вступает в силу с 20 часов по местному времени.