Мир 15 марта 2023, 13:05 CBS смоделировал обстоятельства крушения дрона MQ-9 Reaper над Черным морем Телеканал CBS показал смоделированное падение американского дрона MQ-9 в Черном море U.S. Department of Defense

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Американский телеканал CBS показал смоделированную версию крушения беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. Судя по кадрам, российский самолет Су-27 и американский дрон оказались в непосредственной близости друг к другу, но касания не произошло.

После того как истребитель и БПЛА сблизились, Су-27 пошел на снижение. Затем снова набрал высоту, не задев беспилотник. Но после этого маневра БПЛА потерял управление и упал.

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В среду США заявили о намерении продолжить полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом.

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В Белом доме отметили, что в разрешении России нет необходимости для полетов над международными водами.

Во вторник, 14 марта, в воздушном пространстве над Черным морем российские военные зафиксировали американский беспилотник с отключенным транспондером. Он приближался к государственной границе.