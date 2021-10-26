CBS: саудовский принц угрожал убить короля отравленным кольцом из России
CBS: саудовский принц Мухаммед бин Салман угрожал убить короля Абдаллы отравленным кольцом из России
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман угрожал убить короля страны Абдаллы. Для расправы он хотел использовать отравленное кольцо из России, заявил телеканалу CBS экс-сотрудник саудовской разведки Саад аль-Джабри.
По словам бывшего разведчика, наследный принц заявил о желании убить короля в 2014 году. О своих планах Мухаммед бин Салман рассказал своему двоюродному брату Мухаммеду бин Наифу. Он пояснил, что хочет заполучить трон для отца.
«Он сказал: „Я хочу убить короля Абдаллу“. Я получу кольцо с ядом из России. Мне достаточно просто пожать ему руку, и с ним будет покончено. <…> Возможно, он говорил не серьезно, но мы отнеслись к этому серьезно», — заявил аль-Джабри.
Он добавил, что изучал видеозапись разговора двух братьев. Экс-сотрудник разведки заверил, что запись беседы все еще существует. Он отметил, что есть не только оригинал, но и две копии ролика. Аль-Джабри подчеркнул, что наследный принц представляет угрозу для своего народа, американцев и всей планеты. По его мнению, Мухаммед бин Салман является психопатом, который не способен испытывать сочувствия и других эмоций.