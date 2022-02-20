CBS: Российские войска получили приказ о «вторжении» на Украину

Американский телеканал CBS заявил, что российская армия якобы получила приказ о «вторжении» на Украину. Журналисты сослались на данные разведки США, но никаких доказательств не привели.

«Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», — сказал в прямом эфире телеканала корреспондент Дэвид Мартин.

Так он объяснил ранее сделанное заявление президента США Джо Байдена о том, что власти России якобы уже приняли решение о «вторжении» на украинскую территорию.

При этом посол России в США Анатолий Антонов подчеркивал, что российские войска не собираются нападать на соседнюю страну. По его словам, Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины.

Западные страны в течение последних месяцев все чаще говорят о «вторжении» России на Украину. В СМИ уже неоднократно назывались даты «наступления», но никаких военных действий за этим не последовало.

Сейчас на Донбассе продолжается эвакуация населения. Перед началом вывоза местных жителей власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков.