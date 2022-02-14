CBS News: США отзовут оставшихся дипломатов из Украины за 48 часов

Администрация США планирует в течение 24-48 часов отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на информированные источники.

«CBS News стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24-48 часов», — сказано в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее сообщалось, что в американском посольстве в Киеве будет сокращено число сотрудников. Часть из них переведут во Львов. Непосредственно в столице останутся только технические специалисты представительства. При этом дипломаты сведут набор функций к минимуму — в частности, к взаимодействию с правительством Украины.

В последние месяцы страны Запада регулярно сообщают о военной активности со стороны России близ границ с Украиной. Говорится о различных вариантах развития конфликта между двумя странами, вплоть до военного вторжения вооруженных сил РФ на территорию соседнего государства.

За последнюю неделю на эту тему высказались сразу несколько высокопоставленных лиц администрации США, включая президента страны Джо Байдена. Все они заявляли о том, что стала якобы известна дата начала вторжения на Украину. Это должно произойти еще до окончания Олимпиады в Пекине — возможно, 15 или 16 февраля. При этом никаких конкретных доказательств этой информации не приводится.