CBS анонсировал интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл

Американская телезвезда Опра Уинфри возьмет интервью у принца Гарри и Меган Маркл. Эфир запланирован на телеканале CBS в воскресенье, 7 марта, в 20:00. Это самый прайм-тайм для телеканалов США.

По данным издания Deadline, в ходе интервью Опра намерена обсудить со своей давней подругой Меган всю ее жизнь после вступления в брак. Речь пойдет о входе в королевскую семью, отношениях с мужем, детьми, занятиях благотворительностью. Отдельной темой станет давление, с которым столкнулась герцогиня Сассекская со стороны СМИ.

Принц Гарри присоединится к супруге во второй части. Он расскажет о своем переезде в США, будущих надеждах и растущей семье.

Анонс выпуска произошел буквально на следующий день, когда стало известно, что Меган Маркл ждет второго ребенка. Телеканал CBS уже охарактеризовал будущий спецвыпуск, как «интимный разговор по душам».

Это первое публичное выступление принца Гарри и Меган Маркл после их выхода из королевской семьи и переезда в США. Пара решила стать финансово независимыми. Свои королевские обязанности они сложили в марте прошлого года. Опра Уинфри давно дружит с Меган и даже была гостем на их свадьбе.

Телерадиокомпания «Би-би-си» уточнила, что неизвестно уведомила ли пара королевский дом о предстоящем интервью. Букингемский дворец отказался дать комментарии о будущем шоу. Также пока неизвестно, будут ли показывать интервью в Великобритании.

Королевский корреспондент телерадиокомпании Джонни Даймонд уже заявил, что журналисты Соединенного Королевства ближайшие три недели будут спекулировать на темах интервью, которого пока никто не видел. Он отметил, что близость Опры Уинфри к паре позволит ей вытащить их них несколько секретов, которые они не хотели бы раскрывать.