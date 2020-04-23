Бжания вступил в должность главы абхазской республики
В Абхазии открылась торжественная церемония инаугурации президента. Аслан Бжания принес присягу и официально вступил в должность главы республики. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, мероприятие проходит без иностранных гостей. RT уточнил, что на инаугурации присутствуют главы посольств Южной Осетии, России и непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Кроме того, на мероприятие пригласили депутатов парламента, главу верховного суда, судей конституционного суда, генпрокурора, представителей ЦИК и исполнительной власти, а также представителей абхазской православной церкви и духовного управления мусульман республики.