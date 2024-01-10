Мир 10 января 2024, 22:10 Бывшую замгенпрокурора Украины и ее дочь нашли мертвыми «Зеркало недели»: экс-замгенпрокурора Украины Колинько и ее дочь нашли мертвыми Pixabay

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Бывшую замгенпрокурора Украины Ольгу Колинько и ее дочь Ярославу нашли мертвыми в своих квартирах, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Чиновнице был 71 год, она долго боролась с тяжелой болезнью.

Тело Колинько обнаружили после взлома квартиры: в подъезде ее дома начался потоп, однако она не отвечала на звонки. Позже выяснилось, что проживавшая в соседней квартире дочь также мертва.

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Дочь регулярно навещала Колинько, которая испытывала проблемы со здоровьем. Замгенпрокурора не могла самостоятельно выйти на улицу.

Причины смерти выяснит оперативная группа. Колинько вела большое количество громких дел, из-за которых у нее могли появиться враги. Находясь на посту главы комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, она смогла добиться ареста в США бывшего премьер-министра Павла Лазаренко и боролась с коммерческой деятельностью предшественника своего начальника Святослава Пискуна.

Коррупция остается одной из главных проблем украинского режима. Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал чиновников Украины за роскошь и взяточничество.