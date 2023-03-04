Мир 04 марта 2023, 16:42 Бывшую украинскую эскортницу наградили медалью за содействие разведке Экс-эскортницу с Украины Ксюшу Манекен наградили медалью за содействие разведке Соцсети

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Бывшую украинскую экскортницу под псевдонимом Ксюша Манекен представили к государственной награде «За содействие военной разведке Украины ІІ степени». Об этом девушка сообщила в социальной сети.

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Ксюша, чье настоящее имя Оксана Волощук, опубликовала фотографию с советником офиса украинского президента Михаилом Подоляком. Также на встрече присутствовали некоторые другие украинские блогеры.

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Публикацию девушка сопроводила подписью, ответив на хейт со стороны подписчиков.

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«Экскортница получила орден, а комик стал президентом. Только вы, самые правильные, не получили ничего», — написала она, однако затем удалила пост.

За какие именно заслуги перед украинской разведкой Ксюша Манекен получила знак отличия, она не уточнила, пообещав раскрыть эту тайну после завершения конфликта с Россией.

По данным «24 канала», ранее Волошук занималась эскортом.

Ранее сотрудницы сферы интим-услуг рассказали, как проводили время во время Всемирного экономического форума в Давосе. По их словам, высокопоставленные политики и бизнесмены не прочь потратить деньги за время, проведенное с девушками.