Бывшую сотрудницу посольства США в Москве обвинили в заговоре

Минюст США предъявил обвинения экс-сотруднице американского посольства в Москве Олесе Красиловой. Ее заподозрили в заговоре с целью кражи документов и отмывании денег.

Американские власти выдвинули обвинения 22 января трем иностранцам, уточнило РИА «Новости». Они предъявлены 43-летней Красиловой, 43-летнему Ос Муфаку Абдулжаббару и 42-летнему Хаитаму Исе Саадо Саду.

Им вменяют «заговор с целью кражи государственных документов США и мошенничество», а также кражу государственных документов и отмывание денег. Экс-сотрудница и еще один сотрудник дипмиссии, уточнила «Газета.ru», обвиняются в злоупотреблении и компьютерном мошенничестве.

В Минюсте уточнили, что все указанные преступления имеют отношение к американской программе беженцев из Ирака U.S. Refugee Admissions Program (USRAP). Абдулжаббар и Сад арестованы, Красилову, по информации ведомства, задержать не удалось.

Госдеп заявил о приостановке программы приема иракских беженцев на три месяца из-за случившегося. Специалисты рассчитывают «изучить и решить вопрос с уязвимостями», которые могут быть в системе.