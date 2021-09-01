Бывшим осужденным закроют доступ в центр Копенгагена по ночам

Копенгагенская полиция разделила центр столицы Дании на четыре зоны, куда по ночам не будут пускать ранее осужденных за насилие или применение оружия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз силового ведомства.

«С 14 сентября в центре Копенгагена будут выделены четыре зоны ночной жизни. <…> С полуночи до 05:00 вводится запрет на пребывание в них для тех, кто ранее был осужден, например, за применение огнестрельного оружия или насильственное преступление», — приводит агентство текст сообщения полиции Копенгагена.

В ведомстве уточнили, что эти зоны в центре пользуются особой популярностью у туристов и там много кафе и баров. Нововведение будет действовать в течение двух лет. За это время, надеются в полиции, в люди с криминальным прошлым привыкнут к ограничениям, поэтому обычные горожане и гости Копенгагена смогут чувствовать себя по ночам в безопасности.

За нарушение запрета будут штрафовать на 10 тысяч крон. Это более 115 тысяч рублей. При повторном проникновении в эти зоны бывших арестантов будут отправлять за решетку на месяц.