Мир 02 февраля 2023, 18:37 Бывший замминистра обороны Украины оказался миллионером. Деньги нашли в диване Baza: в диване у бывшего замминистра обороны Украины нашли почти миллион долларов

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В диване у бывшего замминистра обороны Украины Александра Миронюка обнаружили деньги на общую сумму почти миллион долларов. Находку сделали следователи во время обыска его квартиры, сообщил Telegram-канал Baza. Местные СМИ опубликовали видео с грудой банкнот, которые достали из тайника.

По информации Baza, обыск у Миронюка провели еще в августе 2022 года. Но запись с пачками гривен, которые достали из дивана, появилась только сейчас.

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В общей сложности в закромах у высокопоставленного чиновника обнаружили 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро. В сумме все это составляет около миллиона долларов.

Миронюк проходит подозреваемым по делу о мошенничестве при закупках бронежилетов и прочей военной амуниции. Он курировал работу соответствующего департамента украинского Минобороны до 2021 года, после его уволили.

По данным местного издания «Украинская правда», на суде Миронюк заявил, что деньги одолжил у 86-летней жительницы Харькова. В качестве доказательства он предоставил некий документ об этом.