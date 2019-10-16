Бывший замгоссекретаря США оценил работу Маргариты Симоньян

Ричард Стенгел выпустил книгу «Как мы проиграли информационную войну». В ней он рассказал, как Джон Керри, тогда госсекретарь США, дал ему задание написать текст для блога Госдепа с целью «осудить телеканал RT за его действия и объяснить, чем журналистика отличается от пропаганды».

Текст опубликовали под заголовком «Дезинформационная кампания Russia Today». В нем говорилось, что «эта медиаструктура, работающая при поддержке государства, является одним из ключевых субъектов глобальной пропагандистской кампании Москвы».

Через несколько часов Маргарита Симоньян ответила на эту публикацию. «Затем г-жа Симоньян сопоставила мои утверждения с фактами, проделав блестящую работу», — признал Стенгел.

В своем Telegram-канале Маргарита Симоньян прокомментировала упоминание в книге экс-замгоссекретаря приглашением в Россию.

«Целый бывший замгоссекретаря США написал обо мне в своей новой книжке: „Ее опровержения моих заявлений были более тонкими, чем мои изначальные тезисы“. Мы вообще тут, Рик, более тонкие. И более звонкие. Приезжайте. Вам понравится», — написала Симоньян.