Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе объяснил, как можно нормализовать отношения России и США, написала «Общественная служба новостей».

«Какого рода действия можно ожидать от США, чтобы отношения как-то нормализовались, которые по их вине скатились ниже некуда? Во-первых, они должны прекратить подталкивать Украину к войне и сформулировать какие-то четкие действия на этот счет», — поделился мыслями Орджоникидзе.

Как он считает, Штаты должны сделать заявление, что они выступают за мирное решение нынешней ситуации и возвращение переговоров в Минск. По мнению специалиста, власти США должны показать желание наладить отношения.

Помимо прочего, эксперт заметил, что в отличие от российского посла, американский посол все еще находится на территории нашей страны.