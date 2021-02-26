Бывший замгенсека ООН прокомментировал возвращении россиян из Китая на дрезине

Сотрудники российского посольства в Китае вернулись в Россию на самодельное дрезине из-за отсутствия авиа- и железнодорожного сообщения между странами. Бывший заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе прокомментировал случившееся. Об этом сообщила НСН.

Он назвал этот случай уникальным и отметил, что раньше никогда с таким не сталкивался. Также дипломат отметил, что это не было побегом, так как их никто не пытался задержать.

«Никакой политики тут нет. Не думаю, что это как-то скажется на отношениях между странами», — заключил он.