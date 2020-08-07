Бывший высокопоставленный саудовский чиновник подал иск против кронпринца Мухаммеда

По данным издания, в документе говорится о двух встречах высокопоставленного чиновника из Саудовской Аравии с главой ЦРУ. В ходе обеих встреч Штаты выразили недовольство «поощрением вмешательства России» в Сирию. Уточняется, что цель иска — остановить преследование саудовскими властями Саада и его семьи.