Мир 21 мая 2023, 10:52 Бывший врач Белого дома указал на когнитивные проблемы Байдена Экс-врач Белого дома Джексон: Байден не может исполнять обязанности президента США Фото: правительство США / Flickr

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Президент США Джо Байден не может исполнять обязанности главы государства из-за когнитивных проблем. Об этом в Twitter написал бывший врач Белого дома, конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон.

По его словам, Байден и сенаторы-демократы — 90-летняя Дайэнн Файнстайн и перенесший инсульт Джон Феттерман представляют угрозу для государства.

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«На карту поставлена национальная безопасность нашей страны! Им нужно сесть и серьезно поговорить со своими врачами и семьями», — подчеркнул Джексон

Ранее свыше 60 республиканцев из Палаты представителей американского конгресса потребовали от Джо Байдена пройти проверку умственных способностей или отказаться от участия в президентских выборах.

Американский лидер часто попадает в курьезные ситуации. Так, на саммите G7 в Хиросиме он оговорился и назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом. Во время своего выступления в Нью-Йорке он заблудился на сцене.