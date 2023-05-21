21 мая 2023, 10:52
Бывший врач Белого дома указал на когнитивные проблемы Байдена
Экс-врач Белого дома Джексон: Байден не может исполнять обязанности президента США
Президент США Джо Байден не может исполнять обязанности главы государства из-за когнитивных проблем. Об этом в Twitter написал бывший врач Белого дома, конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон.
По его словам, Байден и сенаторы-демократы — 90-летняя Дайэнн Файнстайн и перенесший инсульт Джон Феттерман представляют угрозу для государства.
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«На карту поставлена национальная безопасность нашей страны! Им нужно сесть и серьезно поговорить со своими врачами и семьями», — подчеркнул Джексон
Ранее свыше 60 республиканцев из Палаты представителей американского конгресса потребовали от Джо Байдена пройти проверку умственных способностей или отказаться от участия в президентских выборах.
Американский лидер часто попадает в курьезные ситуации. Так, на саммите G7 в Хиросиме он оговорился и назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом. Во время своего выступления в Нью-Йорке он заблудился на сцене.
США
Джо Байден
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