Мир 07 февраля 2023, 07:17 Бывший военный попросил американских наемников перейти на сторону России Американский ветеран Дрейвен заявил, что наемники из США сражаются не за тех на Украине РИА «Новости»

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Американские наемники должны сражаться не на стороне Украины, а на стороне России. Такое мнение высказал ветеран Вооруженных сил США, писатель Ноктис Дрейвен в своем Twitter.

«Ненавижу, я ненавижу видеть, как умирают свои, но, черт возьми, они сражаются не за ту сторону… Я понимаю, что у России не было другого выбора, кроме как убрать их с поля, но, черт возьми, это отстой», — написал Дрейвен.

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Он попросил своих соотечественников перестать вести «бессмысленные войны». Ранее ветеран призвал граждан Украины перейти на сторону российских сил. В начале февраля посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что в зоне СВО появились наемники из Дании. Они принимают участие в боях на стороне Украины.

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Еще осенью 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на Украину отправились более восьми тысяч наемников из свыше 60 стран. Больше всего там, по ее словам, людей из Соединенных Штатов, Польши, Канады, Великобритании, Румынии. Об этом написало РИА «Новости».