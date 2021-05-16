Бывший военный пилот США рассказал об НЛО-шпионах

Пилоты американских истребителей Военно-морских сил США каждый день наблюдали у побережья Атлантического океана неопознанные летающие объекты. Об этом в эфире телеканала CBS рассказал бывший офицер Райан Грейв.

Он заявил, что объекты передвигались в ограниченном воздушном пространстве в течении двух лет с 2015 года. Грейв отметил, что его сослуживцы воспринимали их как должное, но сам он считает, что объекты представляют угрозу национальной безопасности.

«Если бы это были самолеты-разведчики другой страны, то это было бы серьезной проблемой. Но многие просто игнорировали эту проблему. Я предполагаю, что это могла быть вражеская платформа для внешнего наблюдения», — заявил Грейв.

Бывший пилот входит в число военных, которые неоднократно указывали на то, что Пентагону известно появление НЛО над авианосцами. Ведомство анализировало фото и видео на протяжении многих лет. После того, как ролики утекли в СМИ, комитет по разведке Сената приказал представить отчет о появлении НЛО над военными объектами.

Пресс-секретарь Пентагона Сьюзан Гоф подтвердила подлинность появившейся в публичном доступе записи. Она подчеркнула, что расследованиями всех этих случаев занимается разведка.

«Публично Министерство обороны США не обсуждает детали наблюдений или проверки сообщений о неопознанных летающих объектах», — подчеркнула она.

В конце марта сотрудник Пентагона Джон Рэтклифф заявлял, что летом ведомство публично представит крупный доклад о неопознанных объектах, с которыми сталкивались военные летчики или фиксировали спутники.