Бывший владелец «Эльдорадо» погиб при крушении вертолета на Аляске

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер 27 марта погиб в авиакатастрофе на Аляске. Ему было 56 лет.

О смерти бизнесмена сообщило издание Alaskasnewssource. Вертолет упал в районе ледника «Кник». Вместе с Келлнером погибли еще четыре человека.

«Вертолет Airbus AS350B3 потерпел крушение в субботу вечером. Вертолет принадлежит компании Soloy Helicopters из Василлы, штат Аляска. Солдаты считают, что группа совершала полеты на вертолете в этом районе», — сообщили в американском Национальном совете по безопасности на транспорте.

Журнал Forbes оценивал состояние чешского бизнесмена Петра Келлнера в 17,9 миллиарда долларов. Он владел международной инвестиционно-финансовой группой компаний PPF Group. Ранее был собственником российской сети магазинов «Эльдорадо».

Келлнер занимался благотворительностью во многих странах. Он оказывал помощь в сфере культуры, искусства и среднего образования. В России финансировал благотворительницу программу «Синяя птица» для одаренных выпускников школ, находящихся в сложной финансовых условиях.