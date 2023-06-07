Мир 07 июня 2023, 16:50 Бывший вице-президент США Пенс публично заявил об участии в выборах в 2024 году Бывший вице-президент США Пенс публично объявил об участии в выборах президента 2024 года Википедия

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В гонке за президентское кресло в США примет участие экс-вице-президент страны Майк Пенс. О своем решении он сообщил в Twitter, опубликовав видеообращение.

Политик заметил, что в целом было бы легко остаться в стороне, но воспитывали его «не так».

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«Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США», — заявил Пенс.

Информация о том, что он подал документы, чтобы баллотироваться на выборах, появилась еще 5 июня. Бывший вице-президент Соединенных Штатов представит Республиканскую партию и станет соперником Дональда Трампа.

О желании бороться за должность главы Белого дома также заявил Роберт Кеннеди — младший.

Нынешний глава государства Джо Байден тоже объявил о намерении принять участие в выборах. Среди его конкурентов - губернатор штата Флорида Рон Десантис. Последний свое участие в предвыборной гонке пока не подтвердил.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года.