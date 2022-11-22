Мир 22 ноября 2022, 22:21 Бывший вице-премьер Италии Марони умер в возрасте 67 лет SkyTg24: бывший вице-премьер Италии Марони умер в возрасте 67 лет

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Бывший вице-премьер Италии Роберто Марони скончался 22 ноября. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на источники телеканала телеканал SkyTg24.

По данным «Известий», политику было 67 лет. До кончины он длительное время болел.

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Марони родился 15 марта 1955 года. Вести политическую деятельность начал в 16 лет в рядах левых марксистских организаций.

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