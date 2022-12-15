Мир 15 декабря 2022, 06:01 Бывший вице-канцлер Австрии заявил, что протесты в Европе усилятся Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: протесты на улицах европейских городов усилятся Unsplash

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Протесты в Европе на фоне антироссийских санкций только усилятся, поскольку граждане не хотят жить в бедности, заявил РИА «Новости» бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Демонстрации и протесты на улицах усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мерзнуть, не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив идут поставки вооружений», — пояснил свою позицию австрийский политик.

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Он подчеркнул, что экономические ограничения против России наносят ущерб лишь Европе. Большинство граждан стран — участниц Евросоюза не поддерживают такую линию, подытожил Штрахе.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад поставил Европу на грань конфронтации. После этого может «вспыхнуть» весь мир. Так происходит из-за желания США сохранить лидирующее положение. Однако мир уже не будет однополярным, как раньше, и Вашингтону придется принять этот факт.