Мир 13 декабря 2022, 08:14 Бывший вице-канцлер Австрии назвал пугающими слова Меркель о Минских соглашениях Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: слова Меркель о целях Минских соглашений пугают РИА «Новости»

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Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, выступая на круглом столе в Вене, назвал пугающими слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений. Об этом написало РИА «Новости».

Штрахе напомнил: Меркель признала, что Минские соглашения приняли, чтобы дать Украине время подготовиться к «возможному военному развитию».

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«Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом. <…> Таким образом мы уничтожаем любое основание для доверия», — считает политик.

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Скандальное заявление Меркель прозвучало в интервью Zeit Online 7 декабря. Она отметила, что тогда, в 2014 году, конфликт просто заморозили и проблему решить не удалось, но на тот момент альтернатив не было. По мнению Меркель, Украина использовала предоставленное ей время, чтобы «стать сильнее».

Президент России Владимир Путин назвал слова экс-канцлера разочаровывающими и отметил, что не ожидал услышать от нее такое.