Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что новые договоренности с Международным валютным фондом нанесут удар по украинской экономике и поставят крест на надеждах главы государства Владимира Зеленского переизбраться на второй срок. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Утро.ру» напомнило, что ранее Украина получила от МВФ 700 миллионов долларов. Премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль выразил уверенность, что новый транш является подтверждением успешности реформ, которые проводит руководство страны.

«Важнейший пункт, который содержится в меморандуме с МВФ, состоит в том, что, начиная с мая 2022 года, главная и единственная газодобывающая компания на Украине «Укргаздобыча“<…> будет продавать от 40 до 50% газа исключительно на бирже с равным доступом для всех покупателей. А с 2024 года таким образом продавать будут 100% добытого газа», — уточнил Суслов.

По его словам, это требование поставит под удар не только развитие экономики Украины, но и жизни граждан страны.