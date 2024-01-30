Мир 30 января 2024, 00:13 Бывший украинский футболист погиб в зоне СВО «Страна.ua»: экс-футболист киевского «Динамо» Рожок погиб в зоне СВО РИА «Новости»

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Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Рожок погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на Ассоциацию футбола Украины.

По данным издания, футболисту было 37 лет. До 17 лет он выступал за юношескую сборную Украины, до 21 года — за молодежную сборную. После начала специальной военной операции Сергей Рожок примкнул к Вооруженным силам Украины.

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В мае прошлого года в зоне СВО ликвидировали лучшего бомбардира Ровенской области Михаила Цымбалюка. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным военкоров, до того, как примкнуть к ВСУ, Цымбалюк участвовал в футбольных соревнованиях области и Украины, и был одним из лучших бомбардиров и игроков Ровенского района.

Также в мае прошлого года стало известно, что бывший футболист московского «Спартака» и национальной сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды ВСУ, став солдатом Национальной гвардии.