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    22 мая 2022, 18:54

    Бывший украинский депутат зарезал 4-летнего сына и 6-летнюю дочь в Турции — СМИ

    СМИ: украинский экс-депутат зарезал 4-летнего сына и 6-летнюю дочь в Турции

    Оксана Кириллова

    Бывший депутат харьковского горсовета 37-летний Алексей Навроцкий зарезал шестилетнего сына и четырехлетнюю дочь в Алании, где семья сняла квартиру. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на СМИ.

    Бывший украинский депутат зарезал 4-летнего сына и 6-летнюю дочь в Турции — СМИ

    Мужчину задержали. По словам его супруги, сначала Навроцкий пытался убить ее, но затем переключился на детей. Турецкие СМИ написали о том, что экс-депутат признался полицейским в употреблении наркотиков и в том, что даже не помнит, как совершал преступление.

    Соседка депутата рассказала РЕН ТВ, что семья была «нормальной».

    «У них было очень много знакомых и друзей. Один мужчина вчера сказал, что тот употреблял, но что — я не знаю. С виду нормальный мужчина. Просто он неразговорчивый был», — заметила женщина.

    Однако она сообщила, что супруги часто ругались. Но жена Навроцкого, с которой общалась соседка, не делилась «ничем подозрительным».

    Алексей Навроцкий — проректор по научной работе Харьковского национального университета имени Каразина. Два раза избирался депутатом харьковского райсовета, а в 2015 году Навроцкого избрали в городской совет.