Бывший депутат харьковского горсовета 37-летний Алексей Навроцкий зарезал шестилетнего сына и четырехлетнюю дочь в Алании, где семья сняла квартиру. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на СМИ.

Мужчину задержали. По словам его супруги, сначала Навроцкий пытался убить ее, но затем переключился на детей. Турецкие СМИ написали о том, что экс-депутат признался полицейским в употреблении наркотиков и в том, что даже не помнит, как совершал преступление.

Соседка депутата рассказала РЕН ТВ, что семья была «нормальной».

«У них было очень много знакомых и друзей. Один мужчина вчера сказал, что тот употреблял, но что — я не знаю. С виду нормальный мужчина. Просто он неразговорчивый был», — заметила женщина.

Однако она сообщила, что супруги часто ругались. Но жена Навроцкого, с которой общалась соседка, не делилась «ничем подозрительным».

Алексей Навроцкий — проректор по научной работе Харьковского национального университета имени Каразина. Два раза избирался депутатом харьковского райсовета, а в 2015 году Навроцкого избрали в городской совет.