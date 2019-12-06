Бывший украинский депутат с автоматом в руках призвала соотечественников выйти на Майдан

По мнению Черновол, украинцы должны продолжить борьбу против мирного урегулирования конфликта на востоке страны. По ее словам, когда ты борешься, тебя не ждет ужас капитуляции, так как тебя уже не будет. В конце своего выступления экс-депутат взяла в руки автомат и перезарядила оружие. По данным издания, соответствующее видеообращение бывший парламентарий разместила в YouTube.