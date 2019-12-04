Бывший украинский депутат признался в нападении на посольство РФ в Киеве

Дело экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского рассмотрят в особом порядке. Политик полностью признал свою вину в деле о нападении на российское посольство в Киеве летом 2014 года.

Рудьковский на слушании в Мосгорсуде согласился с предъявленным ему обвинением и принес свои извинения. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я прошу рассмотреть дело в особом порядке. Я и адвокаты готовы к этому процессу», — уточнил экс-депутат.

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В случае особого порядка принятия судебного решения обвиняемый полностью признает свою вину, а суд не изучает его причастность к совершенному преступлению. Приговор в таком случае выносится на основе характеристики личности подсудимого.

Николая Рудьковского обвинили в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, имеющих международную защиту. Предполагается, что целью нападавших было осложнение международных отношений. Украинца могут приговорить к лишению свободы на срок от пяти до 10 лет.

Следствие установило, что 14 июля 2014 года Рудьковский вместе с членами украинской националистической организации «Правый сектор»* принимал участие в нападении на посольство РФ в украинской столице.

В здание дипмиссии кидали яйца, краску и куски брусчатки. В частности экс-депутат швырнул в посольство камень и скрылся. Сумма общего ущерба, нанесенного в ходе инцидента, достигла 14 миллионов рублей.

В сентябре 2018 года Рудьковского задержали в России и заключили под стражу.

*«Правый сектор» — организация, признанная экстремистской/террористической и запрещенная на территории РФ.