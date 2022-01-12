Бывший украинский депутат обвинил Зеленского в порче отношений с Меркель

Экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол выступил с утверждением, что плохие личные отношения президента Украины Владимира Зеленского и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель отрицательно сказались на перспективах сотрудничества между государствами. Об этом Черновол написал в колонке для издания «Главред».

«В отношениях Германии с Украиной будет срабатывать сугубо индивидуальный фактор. Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, а, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала все возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции», — заявил Черновол.

По его словам, во время рабочего визита в Берлин украинский президент не стал встречаться с лидером «Зеленых» Анналеной Бербок, которая является главой МИД ФРГ. Кроме того, Зеленский не попытался наладить отношения с представителями СДПГ.

Черновол заключил, что из-за действий украинского лидера Германия не собирается поддерживать Украину.

Также бывший парламентарий напомнил о том, что Германия ввела запрет на продажу Украине оружия по линии НАТО. Экс-представитель Рады назвал это решение немецких властей серьезной проблемой для его страны.