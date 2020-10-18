Бывший украинский депутат назвал следующий шаг Запада для развала Украины

Украина стала наглядным примером колониальной политики. Запад по-прежнему ее придерживается, но пользуется другими технологиями по захвату территорий.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал на своей странице в Facebook, что США спланировали развитие Украины «по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой». Классической колонией страна не является, поскольку западные силы застали ее развитой — с высоким уровнем науки, образования, промышленности, сельского хозяйства и технологий.

«Все это через механизмы лживой и коварной приватизации перевели из общенародной собственности в частную и сразу после этого все распилили на металлолом! <…> Ради того, чтобы лишить Украину суверенитета, собственного могущества и завоевать ее огромный рынок для сбыта продукции, произведенной в том же Евросоюзе и США!» — заметил Журавко.

Разрушением экономики, по его мнению, Запад не ограничился. И сделал только первый шаг на пути уничтожения страны. У Украины отобрали будущее и превратили в «деградирующий, быстро вымирающий регион», который скоро населят мигрантами.

Бывший депутат заявил, что Киеву нужны надежные союзники. С ними необходимо возобновить связи и как можно быстрее освободиться от колонизации, уточнило его позицию ИА Nation News.

«Самое главное — быстрее сформировать новую национальную элиту из представителей народа Украины, чтобы ее представители возглавили освободительную борьбу и дальнейшее развитие», — заключил политик.