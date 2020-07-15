Бывший украинский депутат назвал русский «языком животных»

Бывший депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Леонид Емец сказал, что русский язык «животный», и говорить на нем могут только «агрессоры». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Поводом для такого высказывания стало внесение в парламент отсрочки для закона об украинизации школьного образования. Политик заявил, что пока солдаты Украины умирают от рук «российских оккупантов», сторонники Владимира Зеленского решили «позащищать русский язык».

«Сегодня для меня это не язык Лермонтова, Булгакова и Высоцкого. Это язык животных, способных расстрелять медика на поле боя. Язык агрессора, который вторгся на нашу землю, убивать наших украинских людей», — написал Емец.

Ранее в Верховной раде приняли решение разрешить казино и игровые автоматы в стране. За легализацию игорного бизнеса проголосовали 248 депутатов.