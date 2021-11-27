Бывший украинский чиновник решил судиться с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перестал доверять экс-начальнику Главного управления разведки Минобороны страны Василию Бурбе после нескольких случаев. Бывший чиновник счел озвученные причины своего увольнения поводом для судебного разбирательства.

Бурба отметил в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube, что не может проигнорировать слова президента в свой адрес.

«Я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе», — подчеркнул экс-чиновник.

Зеленский уверял, что Бурба принес ему данные о происхождении COVID-19 и якобы формулу вакцины. Информацию проверили медики и сочли ее бесполезной. Президент также назвал его авантюристом и аферистом и обвинил Бурбу в попытке поссорить Киев с Турцией из-за задержания в Минске 33 россиян летом 2020 года. Бывший чиновник ответил на эти выпады.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее оценила слова Зеленского о людях, попавших под санкции СНБО.