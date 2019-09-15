Бывший украинский чиновник предсказал катастрофу для железных дорог страны

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава в программе «Работа над ошибками», выходящей на YouTube-канале CapitalTV, заявил об угрозе ликвидации железных дорог. Приватизация «Укрзализныци», которую анонсировала команда президента Владимира Зеленского, может стать катастрофой.

Кава отметил, что до приватизации «Укрзализныци» могли додуматься только те, кто не представляет, по каким принципам функционирует железнодорожный транспорт, и игнорирует опыт других стран.

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«Если будет принято такое решение (о приватизации. — прим. ред.), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», — убежден бывший замминистра.

По его словам, латиноамериканские страны уже прошли подобный путь. В результате это обернулось демонтажем 2/3 железнодорожной сети и полному прекращению пассажирского движения. В Европе же, напомнил Кава, железные дороги — государственная собственность.

«Что касается подвижного состава, то в большинстве стран Европы на рынке доминирует государственный перевозчик», — добавил бывший чиновник.

В средствах массовой информации неоднократно сообщалось о плачевном состоянии украинских железных дорог. Примерно 1/3 часть железных дорог Украины требует капитальной реконструкции. Остальные изношены более чем на 50%. Полной модернизации требуют практически все железнодорожные мосты. Тысяча из них отслужила почти век, около шести тысяч — более 50 лет.

«Укрзализныця» владеет грузовыми тепловозами, многим из которых больше 30 лет. Ни одной машины «моложе» восьми лет, во всей стране нет. Среди пассажирского состава средний возраст электровозов весьма солидный — около 40 лет.