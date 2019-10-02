Бывший стратег Пентагона рассказал, чем грозит США недооценивание России

Соединенные Штаты уверены в своем превосходстве и считают, что ни одна страна не станет нападать. Но бывший стратег Пентагона и полковник в отставке Терри Томпсон призвал Вашингтон серьезнее относиться к российской угрозе. По мнению американца, война с Россией может стереть США с лица Земли.

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«Американцы во многом считают нашу родину безопасной от угрозы иностранного нападения. Но это чувство безопасности является относительно недавним событием», — написал Томпсон в своей статье для Washington Times.

Он напомнил о временах Холодной войны и гонки вооружений. Бывший полковник отметил, что сейчас жители США считают, что Россия не посмеет бросить вызов стране, а если война и начнется, то военные смогут защитить границы.

«Однако новое исследование из Принстонского университета показывает, насколько трагически ошибочна эта оценка. В последние два года, как следует из исследования, ядерная война между Соединенными Штатами и Россией стала „значительно“ более вероятной», — пишет Томпсон.

По его словам, если начнется ядерный конфликт, то США станут необитаемыми, так как за первые часы войны погибнет около 34 миллионов человек.

Томпсон отметил, что Вашингтон «не должен недооценивать угрозу». Россия больше не такая, как была во времена СССР, государство имеет крупнейшие ядерные запасы в мире. Кроме того, страна занимается развитием технологий и способностью уничтожать американские спутники. В свою очередь Штаты полностью зависят от российских ракетных двигателей, что можно отнести к стратегическим недостаткам.