Бывший стажер обвинил SpaceX в домогательствах

Кроулифаренга стажировалась в SpaceX летом в 2015, 2016 и 2017 годах под руководством одного и того же менеджера. Девушке не нравилось его поведение на работе, поэтому она чувствовала себя некомфортно. По ее мнению, менеджер позволял себе неуместные замечания. Например, он якобы говорил практикантке: «Ты уникальна, я мог бы провести всю оставшуюся жизнь, пытаясь понять тебя».

Кроме того, менеджер проводил с ней рабочие встречи в течение полутора-двух часов. При этом на совещания с мужчинами-стажерами он тратил 30 минут.

Во время последней стажировки Кроулифаренга рассказала о поведении своего руководителя в отдел кадров. После этого на ее работу в SpaceX составили отрицательный отзыв. Это при том, что все предыдущие якобы были положительными. После окончания стажировки девушке не предложили постоянное место в SpaceX.

Теперь Кроулифаренга требует компенсацию, в частности, за «нервозность, депрессию, испуг, шок, боль, дискомфорт, усталость и беспокойство», которые она якобы испытывает после стажировок в компании. Сумма возможной компенсации не называется.

Ранее сотрудники косметической компании Lush рассказали о плохих условиях труда на австралийской фабрике сети. Некоторые работники получили травмы спины и кистей, у других появились проблемы с дыханием. Помимо этого, поступили заявления о домогательствах.